Наслідки інциденту, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n130181-vybuh-u-harkivskomu-garaji-nazvano-poperednu-prychynu-incydentu-foto.html

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Рятувальники назвали попередню причину сьогоднішнього вибуху в гаражі у Харкові, який забрав життя трьох людей.

У ДСНС попередньо вважають, що причиною інциденту міг стати вибух газових балонів, які використовувалися для проведення ремонтних робіт, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вибух зруйнував стіни та плити перекриття гаражу. Зазначається, що тіло одного із загиблих знайшли на підлозі, тіла ще двох загиблих — в автомобілі, який зверху придавила бетонна плита.

Також в результаті вибуху постраждав розташований поряд гараж. Рятувальники ще працюють на місці інциденту.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що інцидент стався на вулиці Зеленодольській. В гаражі перебував автомобіль «ВАЗ 2108». Загиблі — харків’яни віком 36, 24 та 21 рік.

У поліції попередньою причиною вибуху вважають несправність газового обладнання автомобіля.

Нагадаємо, вибух у Харкові стався сьогодні вранці.