Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

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Спасатели назвали предварительную причину сегодняшнего взрыва в гараже в Харькове, унесшего жизни трех человек.

В ГСЧС предварительно считают, что причиной инцидента мог стать взрыв газовых баллонов, которые использовались для проведения ремонтных работ, сообщает агентство «Укринформ».

Взрыв разрушил стены и плиты перекрытия гаража. Отмечается, что тело одного из погибших нашли на полу, тела еще двух погибших — в автомобиле, который сверху придавила бетонная плита.

Также в результате взрыва пострадал расположенный рядом гараж. Спасатели еще работают на месте инцидента.

Пресс-служба полиции Харьковщины сообщает, что инцидент произошел на улице Зеленодольского. В гараже находился автомобиль «ВАЗ 2108». Погибшие — харьковчане возрастом 36, 24 и 21 год.

В полиции предварительной причиной взрыва считают неисправность газового оборудования автомобиля.

Напомним, взрыв в Харькове произошел сегодня утром.