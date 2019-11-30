Япония завершила работы по строительству Нового национального стадиона, фото: JAPAN Forward

https://racurs.ua/n130180-yaponiya-zavershila-stroitelstvo-glavnogo-stadiona-olimpiady-2020.html

Ракурс

В Японии завершено строительство Нового национально стадиона — главного стадиона Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Строительство стадиона длилось три года, сообщает телеканал NHK.

Стадион имеет трехъярусные трибуны и частичную крышу длиной 60 метров, которая накрывает около 60 тыс. мест.

На этом стадионе будут проходить церемонии открытия и закрытия Игр, а также спортивные соревнования.

Затраты на строительство составили 152,9 млрд иен (33,4 млрд грн).

Публике стадион официально представят в середине декабря, 1 января 2020 года на нем состоится первое спортивное соревнование — финал Кубок Императора Японии по футболу.

Олимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, на время Олимпиады в Японии приостановят работы на АЭС в связи с ростом террористической угрозы.