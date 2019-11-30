Япония завершила строительство главного стадиона Олимпиады-2020https://racurs.ua/n130180-yaponiya-zavershila-stroitelstvo-glavnogo-stadiona-olimpiady-2020.htmlРакурс
В Японии завершено строительство Нового национально стадиона — главного стадиона Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.
Строительство стадиона длилось три года, сообщает телеканал NHK.
Стадион имеет трехъярусные трибуны и частичную крышу длиной 60 метров, которая накрывает около 60 тыс. мест.
На этом стадионе будут проходить церемонии открытия и закрытия Игр, а также спортивные соревнования.
Затраты на строительство составили 152,9 млрд иен (33,4 млрд грн).
Публике стадион официально представят в середине декабря, 1 января 2020 года на нем состоится первое спортивное соревнование — финал Кубок Императора Японии по футболу.
Олимпийские игры в Токио состоятся в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Напомним, на время Олимпиады в Японии приостановят работы на АЭС в связи с ростом террористической угрозы.