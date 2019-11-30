Японія завершила роботи з будівництва Нового національного стадіону, фото: JAPAN Forward

https://racurs.ua/ua/n130180-yaponiya-zavershyla-sporudjennya-golovnogo-stadionu-olimpiady-2020.html

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У Японії завершено будівництво Нового національно стадіону — головного стадіону Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо, які відбудуться у 2020 році.

Будівництво стадіону тривало три роки, повідомляє телеканал NHK.

Стадіон має триярусні трибуни та частковий дах довжиною 60 метрів, який накриває близько 60 тис. місць.

На цьому стадіоні відбуватимуться церемонії відкриття та закриття Ігор, а також спортивні змагання.

Витрати на будівництво склали 152,9 млрд ієн (33,4 млрд грн).

Публіці стадіон офіційно представлять у середині грудня, 1 січні 2020 року на ньому відбудеться перше спортивне змагання — фінал Кубок Імператора Японії з футболу.

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться в період з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Нагадаємо, на час Олімпіади в Японії призупинять роботи на АЕС у зв’язку зі зростанням терористичної загрози.