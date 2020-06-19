Партия мэров: стало известно, кто из градоначальников создал «ПроПозицию»

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Партия мэров «ПроПозиция» сегодня официально появилась в Украине. В Киеве новую политсилу 19 июня презентовали шесть глав госадминистраций, которые являются ее учредителями.

В мероприятии приняли участие мэр Днепра Борис Филатов, глава Житомира Сергей Сухомлин, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Черновцов Алексей Каспрук, мэр Кропивницкого Андрей Райкович и мэр Каховки Андрей Дяченко.

Цель «ПроПозиции» — создание эффективной системы местного самоуправления.

Во время брифинга мэров модератор Ксения Смирнова сообщила, что «это не партия мэров, а партия профессионалов», которые понимают проблемы на местах и знают, как их решить.

Это не политический проект, созданный с целью переизбрания на местных выборах каждого из присутствующих. Политика делается во дворах — и там лучше видно как живут люди… Мы приглашаем всех — и идем с четкой программой… Хотим, чтобы в нашей стране были соблюдены права местного самоуправления, — рассказал Филатов.

По словам мэра Житомира Сухомлина, у общества есть запрос на профессионализм.

Прошлый год показал вакуум на новые лица… Нужен другой критерий — профессионализм. Мы надеемся, что термин «ПроПозиция» войдет в политический лексикон нашей страны. Если оппозиция — это «против», то предложение — это «за». «Про» означает профессиональный, «Про» означает надежный, — отметил Сухомлин.

Напомним, осенью в Украине состоятся местные выборы и партии уже начали активизировать предвыборные кампании.