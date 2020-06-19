Предприниматель в Днепре избила журналистов, которые зафиксировали нарушение карантина в ее магазине (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n139996-predprinimatel-v-dnepre-izbila-jurnalistov-kotorye-zafiksirovali-narushenie-karantina.html

Ракурс

Нападение на СМИ произошло в Днепре. Нарушение карантина зафиксировала съемочная группа местного телеканала. За это владелица продовольственного магазина набросилась на журналистов, избила одну из них и отобрала смартфон, на котором удалила доказательства нарушения ограничений.

Съемочная группа канала «Открытый» зашла в магазин на улице Старокозацкой в центре города, выполняя редакционное задание. Журналисты исследовали, как в Днепре выполняют карантин. Журналисты были в масках, они представились продавцу. Девушка заметила, что много готовой продукции в магазине не накрыто пленкой, продавец и посетители были без средств защиты.

Журналист начала снимать это на телефон. Сначала на нее набросилась продавец, которая успела одеть маску. Впоследствии подбежала владелица магазина и начала в заведении потасовку. У журналистки отобрали смартфон, в подсобке владелица удалила на нем компрометирующее ее видео.

Канал вызвал на место происшествия полицию, которая впоследствии решила открыть админпроизводство по поводу нарушения карантина. Вероятно, откроют и уголовное производство за препятствование деятельности журналистов. Собственнице магазина могут угрожать штрафы.