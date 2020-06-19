Новости Украины: 14 моряков вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии

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Украинские моряки сегодня вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии. 14 граждан Украины — членов экипажа танкера «Рута» 19 июня спецрейсом прибыли в аэропорт «Борисполь».

Владимир Зеленский поздравил прибывших на родину украинцев, сообщает Офис президента.

Я очень рад, что 14 членов экипажа танкера «Рута», которые провели за решеткой в Ливии почти три с половиной года, вернулись домой, — сказал глава государства.

Напомним, в апреле 2017 года в Ливии украинских моряков задержали по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Рассмотрение дела в ливийском суде затягивалось из-за сложной внутриполитической ситуации в стране.

Офис Зеленского сообщает, что благодаря скоординированным действиям соответствующих органов власти Украины удалось достичь результата в переговорах с ливийской стороной.

Как известно, в 2017 году украинских моряков арестовали Военно-морские силы Ливии. Танкер «Рута» принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно арендуется компанией Manchester Shipping S. A. Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают только за доставку грузов.