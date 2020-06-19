Антироссийские санкции продлят, фото: УНН

https://racurs.ua/n139994-lidery-evrosouza-dogovorilis-prodolit-antirossiyskie-sankcii.html

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Санкции в отношении России Евросоюз продолжит еще на шесть месяцев — до января 2021 года.

Такой договоренности достигли лидеры стран-членов ЕС, сообщает в своем Твиттере брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Соответствующее решение будет оформлено в течение ближайших недель.

Переговоры между лидерами ЕС происходили с помощью видеосвязи.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что ход реализации минских соглашений не позволяет отменить введенные в отношении России санкции, сообщает агентство ТАСС.

Евросоюз с 2014 года начал вводить санкции в отношении России, в связи с осуществляемой этим государством агрессией против Украины. Сначала, в марте 2014 года, ЕС ввел санкции за аннексию Россией Крыма. Впоследствии к ним добавились санкции за агрессию на Донбассе и захват трех украинских кораблей во время инцидента в акватории Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Напомним, Совет ЕС вчера еще на год — до июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с аннексией Россией Крыма.