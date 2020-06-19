Антиросійські санкції продовжать, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n139994-lidery-ievrosouzu-domovylysya-prodovjyty-antyrosiyski-sankciyi.html

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Санкції щодо Росії Євросоюз продовжить ще на шість місяців — до січня 2021 року.

Такої домовленості досягли лідери країн-членів ЄС, повідомляє у своєму Твіттері брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Відповідне рішення буде оформлене впродовж найближчих тижнів.

Переговори між лідерами ЄС відбувалися за допомогою відеозв’язку.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні заявила, що хід реалізації мінських угод не дозволяє скасувати запроваджені щодо Росії санкції, повідомляє агентство ТАСС.

Євросоюз із 2014 року почав запроваджувати санкції щодо Росії, у зв’язку зі здійснюваною цією державою агресією стосовно України. Спочатку, у березні 2014 року, ЄС запровадив санкції за анексію Росією Криму. Згодом до них додалися санкції за агресію на Донбасі та захоплення трьох українських кораблів під час інциденту в акваторії Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, Рада ЄС вчора ще на рік — до червня 2021 року продовжила санкції, запроваджені у зв’язку з анексією Росією Криму.