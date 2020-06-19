Новини України: 14 моряків повернулися додому після трирічного ув’язнення у Лівії

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Українські моряки сьогодні повернулися додому після трирічного ув’язнення у Лівії. 14 громадян України — членів екіпажу танкера «Рута» 19 червня спецрейсом прибули в аеропорт «Бориспіль».

Володимир Зеленський привітав прибуття співгромадян на батьківщину, інформує Офіс президента.

Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера «Рута», які були за ґратами в Лівії, повернулися додому, — сказав глава держави.

Нагадаємо, у квітні 2017 року в Лівії українських моряків затримали за звинуваченням у причетності до контрабанди нафтопродуктів. Розгляд справи у лівійському суді затягувався через складну внутрішньополітичну та безпекову ситуацію в країні.

Офіс Зеленського повідомляє, що завдяки скоординованим діям відповідних органів влади України вдалося досягти результату в перемовинах з лівійською стороною.

Як відомо, у 2017 році українських моряків арештували Військово-морські сили Лівії. Танкер «Рута» належить Україні і перебуває на балансі Одеського порту. Із 2005 року судно орендується компанією Manchester Shipping S. A. Згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів.