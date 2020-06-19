Иэн Холм. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139997-umer-britanskiy-akter-ien-holm-zvezda-vlastelina-kolec-foto-video.html

Ракурс

Иэн Холм, британский актер, умер сегодня утром в одной из больниц Лондона на 89-м году жизни. Холм ушел из жизни в окружении близких и врачей.

Впервые Холм появился на экране в 1968 году. Он сыграл в фильме «Пушка Бофорс». В этом же году актер снялся еще в двух кинокартинах.

В 1979 году он снялся в культовом фантастическом фильме Ридли Скотта «Чужой». За роль в фильме «Огненные колесницы» в 1981 году Холм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Актер в основном получал роли второго плана. Он снимался в таких известных фильмах, как «Пятый элементе», «Из ада», «Послезавтра» и «Авиатор». Но все же наибольшую популярность Холм получил после выхода трилогии «Властелин колец», в которой он сыграл Бильбо Бэггинса.

Холм был женат четыре раза, последней женой актера была художница Софи де Стемпл.

Как ранее писал «Ракурс», знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет. Актер скончался у себя на родине в Нидерландах.