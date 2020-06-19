Коронавірус виявили у Вищому антикорупційному суді

https://racurs.ua/ua/n140000-koronavirus-vyyavyly-u-vyschomu-antykorupciynomu-sudi.html

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Коронавірус виявили у працівника Вищого антикорупційного суду. Позитивний результат на COVID-19 показав перший тест, повторний аналіз ще не проводився.

Наразі ВАКС здійснює посилену дезінфекцію приміщення. Визначається список осіб, із якими контактувала особа, в якої підтверджено коронавірусну інфекцію, усі визначені працівники перебувають на самоізоляції, — розповіли у прес-службі судової інстанції.

Водночас у Вищому антикорупційному суді запевнили у відсутності загрози здійсненню правосуддя.

Всі приміщення суду працюють у штатному режимі із дотриманням маскового режиму та щоденним температурним скринінгом працівників та відвідувачів, — зазначили у ВАКС.

Також COVID-19 діагностували у працівника Закарпатського окружного адміністративного суду. Тому впродовж кількох днів там здійснюватимуть дезінфекцію всіх кабінетів та залів судових засідань.

Окрім цього, у зв’язку з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція у трьох працівників Міжгірського районного суду на Закарпатті на самоізоляцію відправили усіх контактних осіб. Суд порекомендував всім учасникам засідань, участь яких не є обов’язковою, звертатись до суду електронною поштою або іншими засобами зв’язку

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 921 новий випадок зараження коронавірусом. Це новий антирекорд. Серед інфікованих 64 дитини та 161 медпрацівник.