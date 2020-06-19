Уряд на тлі інформації про другу хвилю коронавірусу підняв зарплати медикам, фото — Сила слова

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Зарплати медиків, які борються із коронавірусом, збільшаться з 1 вересня. Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету міністрів його очільник Денис Шмигаль повідомив про рішення підняти виплати і доплати на охорону здоров’я.

Сумарно Кабмін додає у 2020 році на оплату роботи медиків 8 млрд грн.

Лікарям пропонують збільшити оклади на 75%, середньому медперсоналу — на 50% мінімальної зарлпати (2 тис. 360 грн), молодшим медсестрам — на 25% мінімальної зарплати (1 тис. 180 грн), — повідомив Шмигаль.

На початку засідання Кабміну міністри аплодували медикам, які борються з COVID-19. Прем'єр заявив, що, ймовірно, погана статистика коронавірусу, яка фіксується останнім часом, може свідчити про те, що Україна увійшла до другої хвилі епідемії.

Відповідно до документів Кабміну, які оприлюднив в телеграм нардеп Олексій Гончаренко, уряд постановив з 1 вересня до 31 грудня встановити такі доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за виключенням первинки), які борються з коронавірусом:

лікарям у розмірі 70% до посадового окладу;

фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою усіх спеціальностей — на 50% мінімальної зарплати;

молодшим сестрам у розмірі 25% мінімальної зарплати.

Уряд змінює й тарифи, за якими відбувається лікування в українських лікарнях. Кабмін додає 2,3 млрд грн на медичні установи, які могли, як висловився Шмигаль, «постраждати в результаті медичної реформи». Їм гарантується фінансування не менше торішнього. Йдеться про туберкульозні лікарні, психлікарні.

Збільшується оплата лікування гострого інфаркту міокарда — з 16 тис. до 30 тис. грн за один пролікований випадок, інсульту з 19 до 26 тис. грн.