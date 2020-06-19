Соратник Табачника Шкарлет отримає інше крісло в Кабміні, а потім і обов’язки міністра освіти — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n140001-u-shmygalya-prydumaly-yak-posadyty-shkarleta-u-krislo-ministra-zmi.html

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Сергій Шкарлет може стати тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки. Для для цього в Міністерстві освіти і науки запровадять нову посаду заступника міністра з євроінтеграції.

Інформацію про те, що ректора Чернігівського національного технологічного університету хочуть призначити т. в. о. міністра підтвердили джерела ZN.UA в секретаріаті уряду.

За даними ЗМІ, Шкарлет спочатку стане заступником глави МОН, після чого на нього покладуть обов’язки міністра освіти і науки.

Нагадаємо, вчора спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував, що під час пленарного засідання 18 червня відбудеться голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду глави Міністерства освіти та науки. Однак згодом профільний освітній комітет не підтримав пропозицію Кабміну і не рекомендував Раді призначати Шкарлета. Це питання у сесійну залу так і не виносилося. Окрім цього, проти його призначення виступили й освітяни і науковці. Жорстко критикують Шкарлета екс-міністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун.

Раніше в наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. У 2012 році він активно розхвалював Віктора Януковича і намагався стати народним депутатом від «Партії регіонів». Тоді ж Янукович присвоїв Шкарлету звання заслуженого діяча науки і техніки.

Сьогодні нардеп-«слуга» Гео Лерос назвав ціну провалу голосування за «відрижку Табачника» Шкарлета.