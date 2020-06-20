Андрей Ермак (в центре), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n140019-leros-opublikoval-temniki-dlya-smi-po-ermaku-dokument.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат из фракции «Слуга народа», опубликовал ряд документов, которые, по его словам, являются инструкциями для СМИ о том, как писать материалы о главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Лерос утверждает, что эти инструкции рассылает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Документы опубликованы на странице депутата в социальной сети Фейсбук.

Опубликованные Леросом документы, в частности, содержат инструкции об особенностях освещения роли Ермака в переговорах в нормандском формате, отношений главы Офиса президента с региональными элитами и главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, будущих выборов в Киеве, а также так называемых «пленок Лероса».

Вижу некоторые СМИ разобрали заголовки прямо из этого файла, — отметил Лерос.

Напомним, в марте Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Дениса Ермака, якобы ведет переговоры о назначении определенных лиц на государственные должности. Сам Ермак называл эти видео «показательной акцией» и обратился в правоохранительные органы.