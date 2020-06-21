В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв произошел в Киеве. Фото: Украинская правда

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Взрыв произошел сегодня утром в одном из жилых домов Киева.

ЧП произошло на проспекте Григоренко. Мощный взрыв повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. В окружающих домах звуковой волной выбило стекла. Об этом 21 июня сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.

По словам очевидцев, к разрушениям привел взрыв газа. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место происшествия выехали экстренные службы.

В ГСЧС сообщили, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, в апреле в Запорожье произошло ЧП — в многоквартирном трехэтажном доме в Запорожье обвалились конструкции в нежилом помещении на первом этаже с последующим обрушением в подвал.