В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке, есть разрушения (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140047-v-kieve-proizoshel-vzryv-gaza-v-mnogoetajke-est-razrusheniya-foto-video.htmlРакурс
Взрыв произошел сегодня утром в одном из жилых домов Киева.
ЧП произошло на проспекте Григоренко. Мощный взрыв повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. В окружающих домах звуковой волной выбило стекла. Об этом 21 июня сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.
По словам очевидцев, к разрушениям привел взрыв газа. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место происшествия выехали экстренные службы.
В ГСЧС сообщили, что произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Напомним, в апреле в Запорожье произошло ЧП — в многоквартирном трехэтажном доме в Запорожье обвалились конструкции в нежилом помещении на первом этаже с последующим обрушением в подвал.