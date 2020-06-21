Взрыв дома в Киеве. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Взрыв в многоквартирном доме в Дарницком районе Киева привел к человеческим жертвам.

В результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, разрушены квартиры на четвертом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этажей. ЧП произошло в 10.00, через час спасатели нашли первую жертву. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали из разрушенного дома 21 человека. Из-под завалов достали трех человек. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. На месте события работают 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, сегодня на проспекте Григоренко 41 произошел мощный взрыв, который повредил несколько этажей в многоэтажном квартирном доме. В окружающих домах звуковой волной выбило стекло.