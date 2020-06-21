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Ракурс
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

В Киеве зафиксировали более 70 новых случаев COVID-19 (КАРТА)

21 июн 2020, 11:19
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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки выявили у 73 человек.

Вчера заболела 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет и 28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет. Среди больных также три медиков и дети — три девочки, которым один, четыре и 11 лет и девятилетний мальчик. Об этом 21 июня сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заражений обнаружили в Шевченковском районе — 15, в Святошинском и Днепровском — по 12 случаев, а 10 больных обнаружили в Печерском районе.

Вчера от коронавируса умер один человек. В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на сегодня в Киеве уже 4 тыс. 325 подтвержденных случаев COVID-19. С начала эпидемии от коронавируса умерли 98 жителей столицы.

Коронавирус в Киеве. Карта: Виталий Кличко в Телеграм

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 735 человек. Вчера умерли восемь пациентов, 103 больных преодолели коронавирус.

Источник: Ракурс


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