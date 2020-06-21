Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Ракурс

Коронавірус у Києві за минулу добу виявили у 73 осіб.

Вчора захворіла 41 жінка віком від 21 до 85 років та 28 чоловіків віком від 22 до 83 років. Серед хворих також троє медиків та діти — троє дівчаток, яким один, чотири та 11 років та дев’ятирічний хлопчик. Про це 21 червня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше випадків заражень виявили в Шевченківському районі — 15, у Святошинському та Дніпровському — по 12 випадків, а 10 хворих виявили у Печерському районі.

Вчора від коронавірусу померла одна особа. До лікарень столиці госпіталізували вісьмох пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Станом на сьогодні в Києві вже 4 тис. 325 підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії від коронавірусу померли 98 мешканців столиці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 735 осіб. Вчора померли восьмеро пацієнтів, 103 хворих подолали коронавірус.