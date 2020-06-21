Різанина сталася на Житомирщині. Фото: flickr.com

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У Житомирській області стався конфлікт у кафе, який завершився різаниною та пораненням дев’ятьох осіб.

Сьогодні вночі у селищі Іршанськ 40-річний чоловік завдав ножові поранення дев’яти особам, після чого утік на автомобілі. Медики госпіталізували поранених віком 22−19 років, серед постраждали — дівчина. Про це 21 червня повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Житомирської області.

Правоохоронці встановили, що між відпочивальниками різних компаній виник конфлікт. Розбірки між молодими людьми влаштували на вулиці, в ході конфлікту один із чоловіків ножем поранив дев’ятьох опонентів. Після цього зловмисник втік на авто.

Сьогодні вранці стало відомо, що один із поранених помер у лікарні. У тяжкому, але стабільному стані перебувають ще двоє постраждалих.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція опублікувала фото підозрюваного та оголосила його в розшук.

Нагадаємо, у Тернополі двірник дитсадка накинувся з ножем на завідувачку освітнього закладу. Жінці дивом вдалося уникнути смерті.