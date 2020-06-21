Британська поліція. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n140042-u-velykiy-brytaniyi-vyhodec-iz-liviyi-vlashtuvav-terakt-u-parku-ie-jertvy-video.html

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Різанина в парку сталася в англійському місті Реддінг у суботу ввечері, 20 червня.

Чоловік із ножем напав на групу людей, троє осіб загинули, ще двоє перебувають у критичному стані. Поранені знаходяться у лікарні Беркшира. Того дня в парку проходив мирний протест Black Lives Matter, але організатори заявили, що напад не був пов’язаний з мітингом. Про це повідомляє The Telegraph.

З точки зору протесту і людей, які були присутні на Black Lives Matter, ми всі в безпеці. Ніхто з нас не постраждав. Ми всі пішли до того часу, коли це сталося, — заявила одна з організаторів Німа Хассан.

Британська поліція повідомила, що нападника затримали на місці злочину. Правоохоронці розглядають даний інцидент як теракт. Виявилося, що затриманий виходець з Лівії.

Глава британського уряду Борис Джонсон прокоментував інцидент у Реддінгу і заявив, що його думки з усіма постраждалими. Також він подякував поліцейським та медикам, які працювали на місці події.

Нагадаємо, у Тернополі двірник дитсадка накинувся з ножем на завідувачку освітнього закладу. Жінці дивом вдалося уникнути смерті.