Британская полиция. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n140042-v-velikobritanii-vyhodec-iz-livii-ustroil-terakt-v-parke-est-jertvy-video.html

Ракурс

Резня в парке произошла в английском городе Реддинг в субботу вечером, 20 июня.

Мужчина с ножом напал на группу людей, три человек погибли, еще два находятся в критическом состоянии. Раненые находятся в больнице Беркшира. В тот день в парке проходил мирный протест Black Lives Matter, но организаторы заявили, что нападение не было связано с митингом. Об этом сообщает The Telegraph.

С точки зрения протеста и людей, которые присутствовали на Black Lives Matter, мы все в безопасности. Никто из нас не пострадал. Мы все ушли к тому времени — когда это произошло, — заявила одна из организаторов Нима Хассан.

Британская полиция сообщила, что нападавшего задержали с поличным. Правоохранители рассматривают данный инцидент как теракт. Оказалось, что задержанный выходец из Ливии.

Глава британского правительства Борис Джонсон прокомментировал инцидент в Реддинге и заявил, что его мысли со всеми пострадавшими. Также он поблагодарил полицейских и медиков, которые работали на месте происшествия.

Напомним, в Тернополе дворник детсада набросился с ножом на заведующую образовательного учреждения. Женщине чудом удалось избежать смерти.