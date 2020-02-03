Резню в Лондоне устроил неизвестный, полиция считает это терактом. Фото: Апостроф

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Теракт в Лондоне 2 февраля совершил злоумышленник, который ранее уже отбывал срок за террористические преступления.

Двадцатилетний Судеш Аммана вышел из тюрьмы около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца. Были опасения, что мужчина может угрожать обществу, но не было никаких правовых механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме. Об этом 3 февраля сообщает BBC.

После выхода из тюрьмы злоумышленник находился под активным полицейским надзором. Саму резню полиция связывает с исламистами.

После вчерашнего нападения в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявил, что в стране произойдут «фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом».

Напомним, 2 февраля в Лондоне произошел теракт — мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили сотрудники полиции. Британская полиция расследует этот инцидент как связанный с терроризмом.