Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Резню в Лондоне устроил неизвестный, полиция считает это терактом. Фото: Апостроф

Резня в Лондоне: нападавший ранее был осужден за терроризм (ФОТО)

3 фев 2020, 09:17
999

Теракт в Лондоне 2 февраля совершил злоумышленник, который ранее уже отбывал срок за террористические преступления.

Двадцатилетний Судеш Аммана вышел из тюрьмы около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца. Были опасения, что мужчина может угрожать обществу, но не было никаких правовых механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме. Об этом 3 февраля сообщает BBC.

После выхода из тюрьмы злоумышленник находился под активным полицейским надзором. Саму резню полиция связывает с исламистами.

После вчерашнего нападения в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявил, что в стране произойдут «фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом».

Нападавший Судеш Аммана ранее был осужден за терроризм. Фото: ВВС

Напомним, 2 февраля в Лондоне произошел теракт — мужчина с ножом напал на прохожих. Злоумышленника застрелили сотрудники полиции. Британская полиция расследует этот инцидент как связанный с терроризмом.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

ВНО-2020: в Украине началась регистрация участников оценивания

С 3 февраля по 24 марта будет проходить регистрация участников внешнего независимого оценивания. Для участия в тестировании необходимо оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр

Новости Украины
11:24

Согласительный совет Верховной Рады обсуждает, как депутаты будут работать на этой неделе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня представители депутатских фракций и групп Верховной Рады собрались на заседание согласительного совета, который решит, как главный законодательный орган страны будет работать на этой неделе

Новости Украины
11:02

Коронавирус в Китае унес 361 жизнь, количество зараженных превысило 17 тыс. человек

В Китайской Народной Республике в результате вспышки коронавируса 2019-nCoV уже умер 361 человек, а 17 тыс. 238 человек заразились. Еще свыше 480 человек выздоровели и покинули больницы

Новости мира
08:10
1432