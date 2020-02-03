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Різанину в Лондоні влаштував невідомий, поліція вважає це терактом. Фото: Апостроф

Різанина у Лондоні: нападник був засуджений за тероризм (ФОТО)

3 лют 2020, 09:17
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Теракт у Лондоні 2 лютого скоїв зловмисник, який раніше вже відбував термін за терористичні злочини.

Двадцятирічний Судеш Аммана вийшов із в’язниці близько тижня тому. Він відбув половину свого терміну в три роки і чотири місяці. Були побоювання, що чоловік може загрожувати суспільству, але не було жодних правових механізмів, що дозволили б тримати його у в’язниці. Про це 3 лютого повідомляє BBC.

Після виходу з тюрми зловмисник перебував під активним поліцейським наглядом. Саму різанину поліція пов’язує з ісламістами.

Після вчорашнього нападу в Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, заявив, що в країні відбудуться «фундаментальні зміни в системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов’язані з тероризмом».

Нападник Судеш Аммана раніше був засуджений за тероризм. Фото: ВВС

Нагадаємо, 2 лютого в Лондоні стався теракт — чоловік із ножем напав на перехожих. Зловмисника застрелили співробітники поліції. Поранення дістали декілька громадян. Британська поліція розслідує цей інцидент як пов’язаний із тероризмом.


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