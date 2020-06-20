«Шахтар» достроково став 13-кратним чемпіоном України. Фото: Футбол

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Футбольний клуб «Шахтар» у рамках 27-го туру УПЛ здобув перемогу над футбольним клубом «Олександрія» і достроково став 13-кратним чемпіоном України з футболу. Перемога гірникам дісталася нелегко, їм навіть довелося відіграватися.

«Шахтар» був налаштований на перемогу, але «Олександрія» також не хотіла поступатися, адже футболістам треба було реабілітуватися за два програних поспіль матча з рахунком 1:5.

Гірники одразу захопили ініціативу і «Олександрії» довелося захищатися та грати на контратаках. На 12-ій хвилині матчу арбітр Ігор Пасхал призначив досить спірний пенальті у ворота «Олександрії». Тайсон впевнено реалізував пенальті та вивів «Шахтар» вперед.

На початку другого тайму удача посміхнулася «Олександрії». На 48-ій хвилині Євген Банада головою спрямував м’яч у ворота гірників. А через три хвилини у ворота «Шахтаря» призначають пенальті, який успішно реалізував Максим Третьяков. Після цього удару «Олександрія» повела в рахунку 2:1.

Але «Шахтар» не думав здаватися. На поле вийшов Тете, який на 60-ій та 78-й хвилинах забив м’ячі у ворота «Олександрії». У додатковий час у олександрійців була непогана можливість зробити нічию, але підкат Давида Хочалави врятував ворота «Шахтаря» від вірного гола. Кінцевий рахунок матчу 3:2 на користь «Шахтаря».

Після цієї перемоги «Шахтар» набрав 71 очко, відірвавшись від «Динамо» на 19 очок за п’ять турів до закінчення чемпіонату. Таким чином, «Шахтар» став достроковим чемпіоном України.