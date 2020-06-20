«Шахтер» досрочно стал 13-кратным чемпионом Украины. Фото: Футбол

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Ракурс

Футбольный клуб «Шахтер» в рамках 27-го тура УПЛ одержал победу над футбольным клубом «Александрия» и досрочно стал 13-кратным чемпионом Украины по футболу. Победа горнякам досталась нелегко, в одно время даже пришлось отыгрываться.

«Шахтер» был настроен на победу, но «Александрия» также не хотела уступать, ведь футболистам надо было реабилитироваться за два проигранных подряд матча со счетом 1:5.

Горняки сразу захватили инициативу и «Александрии» пришлось защищаться и играть на контратаках. На 12-ой минуте матча арбитр Игорь Пасхал назначил довольно спорный пенальти в ворота «Александрии». Тайсон уверенно реализовал пенальти и вывел «Шахтер» вперед.

В начале второго тайма удача улыбнулась «Александрии». На 48-ой минуте Евгений Банада головой направил мяч в ворота горняков. А спустя три минуты в ворота «Шахтера» назначают пенальти, который успешно реализовал Максим Третьяков. После этого удара «Александрия» повела в счете 2:1.

Но «Шахтер» не намерен был сдаваться. Вышедший на замену Тете на 60-ой и 78-ой минутах забил мячи в ворота «Александрии». В дополнительное время у александрийцев была неплохая возможность сделать ничью, но подкат Давида Хочалавы спас ворота «Шахтера» от верного гола. Конечный счет матча 3:2 в пользу «Шахтера».

После этой победы «Шахтер» набрал 71 очко, оторвавшись от «Динамо» на 19 очков за пять туров до окончания чемпионата. Таким образом, «Шахтер» стал досрочным чемпионом Украины.