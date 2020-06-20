Завтра День медичного працівника. Фото: libkids51.ru

https://racurs.ua/ua/n140040-zavtra-den-medychnogo-pracivnyka-den-batka-i-mijnarodnyy-den-yogy.html

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21 червня в Україні відзначається День медичного працівника. Це свято встановлене ще у колишньому СРСР у 1981 році. В Україні День медпрацівника святкується із 1994 року і традиційно відзначається у третю неділю червня. Мета свята — віддати данину поваги та висловити подяку людям у білих халатах, які присвячують своє життя медичній діяльності. Особливо гостро це звучить у період коронавірусної епідемії.

Свято відзначають не тільки лікарі, а й медсестри, санітари, наукові співробітники, допоміжний медперсонал, викладачі, студенти, інтерни та випускники профільних навчальних закладів.

Також у третю неділю червня в Україні відзначається День батька. Це свято в нашій країні з’явився тільки у 2019 році. А от у США цей день відзначається із 1910 року, а офіційним святом День батька в Америці став у 1966 році.

Так уже склалося, що статус батька в сім’ї досить невизначений, адже часто вирішальне слово залишається за мамою. Багато жінок беруть на себе більшу частину відповідальності за виховання дітей та майбутнє всієї родини. Тому тата, які повноцінно беруть участь у вирішенні сімейних питань, на вагу золота. Саме їх варто привітати 21 червня у першу чергу, подякувавши за все хороше, що вони вклали в дітей.

У 2014 році засновано Міжнародний день йоги. Головною метою цього молодого свята є підвищення обізнаності світової громадськості про переваги йоги та прийняття її у повсякденне життя. Йога — древня фізична, психічна і духовна практика, яка символізує поєднання тіла і свідомості.