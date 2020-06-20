Завтра День медицинского работника. Фото: libkids51.ru

https://racurs.ua/n140040-zavtra-den-medicinskogo-rabotnika-den-otca-i-mejdunarodnyy-den-yogi.html

Ракурс

21 июня в Украине отмечается День медицинского работника. Этот праздник установлен еще в бывшем СССР в 1981 году. В Украине День медработника празднуется с 1994 года и традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Суть праздника — отдать дань уважения и выразить благодарность людям в белых халатах, которые посвящают свою жизнь медицинской деятельности. Особенно остро это звучит в период коронавирусной эпидемии.

Праздник отмечают не только врачи, но и медсестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный медперсонал, преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных учебных заведений.

Также в третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. Этот праздник в нашей стране появился только в 2019 году. Зато в США этот день отмечается с 1910 года, а официальным праздником День отца в Америке стал в 1966 году.

Так уж сложилось, что статус отца в семье довольно неопределенный, ведь зачастую решающее значение имеет слово мамы. Многие женщины берут на себя большую часть ответственности за воспитание детей и будущее всей семьи. Поэтому папы, которые полноценно участвуют в решении семейных вопросов, на вес золота. Именно их стоит поздравить 21 июня в первую очередь, поблагодарив за все хорошее, что они вложили в детей.

В 2014 году учрежден Международный день йоги. Главной целью этого молодого праздника является повышения осведомленности мировой общественности о преимуществах йоги и принятия ее в образ жизни. Йога — древняя физическая, психическая и духовная практика, символизирующая соединение тела и сознания.