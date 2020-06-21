Смерч у Криму. Фото: Олексій Перепелиця

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У Тернопільській області 20 червня зафіксували потужний смерч, який призвів до руйнувань інфраструктури.

Свідками стихії стали мешканці села Мар’янівка Козівського району. Очевидці розповіли, що вчора ввечері помітили на горизонті смерч, який поступово наближався. За три хвилини він поруйнував усі господарські будівлі, які трапилися на його шляху та позривав дахи. Про це повідомляє сайт 0352.ua із посиланням на місцевих мешканців.

Крім того, стихія пошкодила лінії електропередач та трансформатор. Місцеві електрики вже заявили, що для ліквідації наслідків негоди їм знадобиться кілька днів.

Також смерч вчора зафіксували в окупованому Криму. У Роздольненському районі біля села Березівка спостерігався фотогенічний смерч. Природне явище виникло і зруйнувалося над полем, тому ніяких пошкоджень не заподіяло.

Нагадаємо, днями в Херсонській області вдруге за місяць пронісся смерч. Потужна стихія вирувала в селищі Сиваське Новотроїцького району й за 10 хвилин наробила лиха.