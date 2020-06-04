Над Херсонщиною пронісся потужний водяний смерч. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139230-nad-hersonschynou-pronissya-potujnyy-vodyanyy-smerch-foto-video.html

Ракурс

У Херсонській області вчора, 3 червня, було помічено величезний смерч, який сформувався над морем і потім вийшов на узбережжя.

Смерч був водяним і пройшов поблизу села Хорли Каланчацького району. Фото і відео стихії з’явилися у Facebook.

Село Хорли розташоване на півострові Гіркий Кут.

Поки повітряний вихор перебував над морем, він встиг набрати в себе величезну кількість води і вражав своїми розмірами.

Водяні смерчі — це вихори, що виникають над прогрітою морською поверхнею поблизу узбережжя і мають вигляд напівпрозорої труби.

Як правило, водяні смерчі слабші за сухопутні. Для смерчів цього типу велику роль грає вертикальний та горизонтальний розподіл температури і вологості повітря у нижньому шарі тропосфери, де відбувається взаємодія сухого і теплого повітря із берега і більш холодного і вологого повітря над морською поверхнею.

Швидкість вітру усередині водяного смерчу зазвичай не перевищує 30−35 м/с. На берег вони виходять дуже рідко і при цьому відразу руйнуються.

Як раніше писав «Ракурс», 30 травня Бердянськом пронісся потужний смерч. У прибережній зоні стихія повалила кілька дерев, електроопор, огорож, на деяких домоволодіннях пошкодила дахи.