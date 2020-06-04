Над Херсонщиной пронесся мощный водяной смерч (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n139230-nad-hersonschinoy-pronessya-moschnyy-vodyanoy-smerch-foto-video.htmlРакурс
В Херсонской области вчера, 3 июня, был замечен огромный смерч, который сформировался над морем и затем вышел на побережье.
Смерч был водяным и был зафиксирован вблизи села Хорлы Каланчакского района. Фото и видео стихии появились в Facebook.
Село Хорлы расположено на полуострове Горький Кут.
Пока воздушный вихрь находился над морем, он успел набрать в себя огромное количество воды и впечатлял своими размерами.
Водяные смерчи — это вихри, возникающие над прогретой водной поверхностью вблизи побережья и имеющие вид полупрозрачной трубы.
Как правило, водяные смерчи слабее сухопутных. Для смерчей этого типа большую роль играет вертикальное и горизонтальное распределение температуры и влажности воздуха в нижнем слое тропосферы, где происходит взаимодействие сухого и теплого воздуха с берега и более холодного и влажного воздуха над морской поверхностью.
Скорость ветра внутри водяного смерча обычно не превышает 30−35 м/с. На сушу они выходят очень редко и при этом сразу разрушаются.
Как ранее писал «Ракурс», 30 мая по Бердянску пронесся мощный смерч. В прибрежной зоне стихия повалила несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повредила крыши.