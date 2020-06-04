Над Херсонщиной пронесся мощный водяной смерч. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n139230-nad-hersonschinoy-pronessya-moschnyy-vodyanoy-smerch-foto-video.html

Ракурс

В Херсонской области вчера, 3 июня, был замечен огромный смерч, который сформировался над морем и затем вышел на побережье.

Смерч был водяным и был зафиксирован вблизи села Хорлы Каланчакского района. Фото и видео стихии появились в Facebook.

Село Хорлы расположено на полуострове Горький Кут.

Пока воздушный вихрь находился над морем, он успел набрать в себя огромное количество воды и впечатлял своими размерами.

Водяные смерчи — это вихри, возникающие над прогретой водной поверхностью вблизи побережья и имеющие вид полупрозрачной трубы.

Как правило, водяные смерчи слабее сухопутных. Для смерчей этого типа большую роль играет вертикальное и горизонтальное распределение температуры и влажности воздуха в нижнем слое тропосферы, где происходит взаимодействие сухого и теплого воздуха с берега и более холодного и влажного воздуха над морской поверхностью.

Скорость ветра внутри водяного смерча обычно не превышает 30−35 м/с. На сушу они выходят очень редко и при этом сразу разрушаются.

Как ранее писал «Ракурс», 30 мая по Бердянску пронесся мощный смерч. В прибрежной зоне стихия повалила несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повредила крыши.