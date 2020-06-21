Смерч в Крыму. Фото: Алексей Перепелица

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В Тернопольской области 20 июня зафиксировали мощный смерч, который привел к разрушениям инфраструктуры.

Свидетелями стихии стали жители села Марьяновка Козовского района. Очевидцы рассказали, что вчера вечером заметили на горизонте смерч, который постепенно приближался. За три минуты он разрушил все хозяйственные постройки, которые попались на его пути и сорвал крыши. Об этом сообщает сайт 0352.ua со ссылкой на местных жителей.

Кроме того, стихия повредила линии электропередач и трансформатор. Местные электрики уже заявили, что для ликвидации последствий непогоды им понадобится несколько дней.

Также смерч вчера зафиксировали в оккупированном Крыму. В Раздольненском районе возле села Березовка наблюдался фотогеничный смерч. Природное явление возникло и разрушилось над полем, поэтому никаких повреждений не причинило.

Напомним, на днях в Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч. Мощная стихия бушевала в поселке Сивашское Новотроицкого района и за 10 минут наделала беды.