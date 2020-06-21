День медика сегодня в Украине.

https://racurs.ua/n140050-zelenskiy-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-i-poobeschal-povyshenie-zarplat-video.html

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Поздравления с Днем медицинского работника обнародовали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Зеленский отметил, что хоть день и не имеет официального статуса, но по его мнению, является на самом деле государственным праздником. Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков. Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Президент пообещал, что дополнительно увеличит расходы на медицину на 8 млрд грн. По словам главы государства, с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70 процентов, в зависимости от их категории.

Сегодня в Украине отмечается День медицинского работника. От всей души поздравляю каждого украинского медицинского работника, независимо от категории. Как известных академиков, так и простых врачей, медсестер, медбратьев и водителей «скорой». Для нас вы все лучшие. Для нас вы все заслуженные. Для нас вы все Люди с большой буквы, — заявил президент.

С праздником медработников поздравил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Чиновник отметил, что государство работает над созданием медицинской системы, которая была бы ориентирована не только на пациентов, но и врачей.

Также к поздравлениям медицинским работникам присоединилось и командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль днях заявлял, что зарплаты медиков, которые борются с коронавирусом, увеличатся с 1 сентября.