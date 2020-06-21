День медика сьогодні в Україні.

https://racurs.ua/ua/n140050-zelenskyy-pryvitav-medykiv-iz-profesiynym-svyatom-ta-poobicyav-pidvyschennya-zarplat-video.html

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Привітання з Днем медичного працівника оприлюднили президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та командування Медичних сил Збройних сил України.

Зеленський зазначив, що хоч день і не має офіційного статусу, але на його думку, є насправді державним святом. Президент повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами 122 медиків. Про це йдеться у відеозверненні, яке опубліковане на сторінці глави держави у Facebook.

Президент пообіцяв, що додатково збільшить видатки на медицину на 8 млрд грн. За словами глави держави, з 1 вересня усім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків, залежно від їх категорії.

Сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника. Від щирого серця вітаю кожного українського медичного працівника, незалежно від категорії. Як знаних академіків, так і простих лікарів, медсестер, медбратів і водіїв «швидкої». Для нас ви всі найкращі. Для нас ви всі заслужені. Для нас ви всі Люди з великої літери, — заявив президент.

Зі святом медпрацівників привітав і міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Урядовець зазначив, що держава працює над створенням медичної системи, яка була б орієнтована не лише на пацієнтів, але й на лікарів.

Також до привітань медичним працівникам долучилося й командування Медичних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль днями заявляв, що зарплати медиків, які борються із коронавірусом, збільшаться з 1 вересня.