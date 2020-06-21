Резня произошла на Житомирщине. Фото: flickr.com

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Ракурс

В Житомирской области произошел конфликт в кафе, который завершился поножовщиной и ранением девять человек.

Сегодня ночью в поселке Иршанск 40-летний мужчина нанес ножевые ранения девяти лицам, после чего скрылся на автомобиле. Медики госпитализировали раненых в возрасте 22−19 лет, среди пострадавших — девушка. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Правоохранители установили, что между отдыхающими разных компаний возник конфликт. Разборки между молодыми людьми устроили на улице, в ходе конфликта один из мужчин ранил ножом девять оппонентов. После этого злоумышленник скрылся на авто.

Сегодня утром стало известно, что один из раненых скончался в больнице. В тяжелом, но стабильном состоянии находятся еще два пострадавших.

Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция опубликовала фото подозреваемого и объявила его в розыск.

Напомним, в Тернополе дворник детсада набросился с ножом на заведующую образовательного учреждения. Женщине чудом удалось избежать смерти.