Три международные авиакомпании возобновляют рейсы в Украину. Фото: Pexels

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Туристический сезон в этом году для многих стал провальным из-за эпидемии коронавируса. Однако две международные авиакомпании — Ryanair и Swiss — 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев.

Ирландский лоукостер будет летать в Украину из трех городов — Барселоны (Испания), Мадрида (Испания) и Берлина (Германия). Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

При этом рейсы в Польшу пока что не будут осуществляться из-за запрета польский властей на полеты из Украины. Также компания до конца летнего сезона планирует возобновить полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Также 21 июня регулярные рейсы в Украину возобновила швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines. Рейс из Цюриха (Швейцария) в Киев будет осуществляться раз в неделю.

Кроме того, с 1 июля полеты в Украину возобновит авиакомпания Turkish Airlines. Рейсы будут осуществляться из Стамбула в Киев (10 раз в неделю), Одессу (семь раз) и Львов (пять раз).