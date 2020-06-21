Гугл посвятил дудл Дню отца. Скриншот стартовой страницы Гугл

https://racurs.ua/n140057-den-otca-gugl-predlagaet-sdelat-otkrytku-dlya-pap-s-pomoschu-novogo-dudla-foto.html

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Гугл (Google) представил новый дудл (doodle), который посвящен Дню отца. Этот день празднуется сегодня, 21 июня.

Сегодня на стартовой странице поисковика пользователи вместо привычной надписи видят слово Google в виде цветной бумаги, ножниц, конвертов и других канцелярских принадлежностей.

Такой дизайн выбран неспроста — при нажатии на изображение открывается игра. Там с помощью различных дизайнов можно создать собственную открытку для папы. По завершению Гугл предлагает скопировать ссылку на открытку или же поделиться ею в соцсетях.

В третье воскресенье июня в Украине отмечается День отца. Этот праздник в нашей стране появился только в 2019 году. Зато в США этот день отмечается с 1910 года, а официальным праздником День отца в Америке стал в 1966 году.

Напомним, ранее Гугл посвятил дудл Международному дню защиты детей. Этот праздник был учрежден в ноябре 1949 года и отмечается 1 июня.