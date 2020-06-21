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Гугл присвятив дудл Дню батька. Скріншот стартової сторінки Гугл
День батька: Гугл пропонує зробити листівку для тата за допомогою нового дудла (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n140057-den-batka-gugl-proponuie-zrobyty-lystivku-dlya-tata-za-dopomogou-novogo-dudla-foto.htmlРакурс
Гугл (Google) представив новий дудл (doodle), який присвячений Дню батька. Цей день святкується сьогодні, 21 червня.
Сьогодні на стартовій сторінці пошуковика користувачі замість звичного напису бачать слово Google у виді кольорового паперу, ножиць, конвертів та іншого канцелярського приладдя.
Такий дизайн обраний не просто так — при натисканні на зображення відкривається гра. Там за допомогою різних дизайнів можна створити власну листівку для тата. Після завершення роботи Гугл пропонує скопіювати посилання на листівку або ж поділитися нею в соцмережах.
У третю неділю червня в Україні відзначається День батька. Це свято в нашій країні з’явився тільки в 2019 році. Проте у США цей день відзначається з 1910 року, а офіційним святом День батька в Америці став у 1966 році.
Нагадаємо, раніше Гугл присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей. Це свято було засновано в листопаді 1949 року і відзначається 1 червня.