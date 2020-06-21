Взрыв в Киеве на Позняках. Фото: Dronarium Ukraine

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Взрыв в Киеве, в многоквартирном доме на Позняках, произошел сегодня утром. По предварительной версии, причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв газа.

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством норм пожарной безопасности). Также полицейские пришли с обыском в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые обслуживали этот дом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Кроме того, сейчас эксперты оценивают состояние здания, в котором произошел взрыв. Если вероятность, что его придется разбирать. В пресс-службе МВД уточнили, что как только они получат результаты экспертизы, жильцам дадут возможность забрать с собой самые необходимые вещи.

Сам дом круглосуточно будут охранять полицейские и сотрудники Национальной гвардии, чтобы обезопасить его от мародеров. На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что к работам привлекли более 500 человек.

По предварительной информации, из дома отселят около 100 человек. Это количество может возрасти, если эксперты скажут, что нужно отселять еще и соседние подъезды. При этом пока что непонятно, когда спасатели завершат разбирать завалы.

Как сообщалось, взрыв многоквартирного дома на Позняках произошел сегодня утром. Спасатели нашли под завалами два тела, еще трех людей удалось высвободить из-под обвалов. Всех остальных жильцов дома эвакуировали. Правоохранители расследуют две версии взрыва.