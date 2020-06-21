Погода в Украине на 22 июня. Фото: Pexels

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Погода в Украине 22 июня будет дождливой, осадки ожидаются во всех регионах. Температура воздуха ночью составит 15−19° (на западе — 13−15°), днем — 25−29° (на западе — 22−24°).

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквальный ветер до 15−20 м/с по всей территории, кроме востока страны, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 июня будет дождливой, осадки ожидаются на протяжении суток. Температура воздуха поднимется до 17−19° ночью и до 27−29° днем. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16° ночью и 22−24° днем. Ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе также будет дождливой 22 июня. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем — поднимутся до 23−25°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 22 июня также будет пасмурной, с дождями. Ночью температура опустится до 16−18°, днем воздух прогреется до 25−27°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, но с осадками днем и ночью. Термометры ночью покажут 16−18°, днем — 27−29°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье на протяжении суток будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 15−17°, днем — 25−27°. Ветер северный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 июня будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в Тернопольской области 20 июня зафиксировали мощный смерч, который привел к разрушениям инфраструктуры. За три минуты он разрушил все хозяйственные постройки, которые попались на его пути, и сорвал крыши.