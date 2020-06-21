Разлив нефти у берегов Одессы. Фото: Думская

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В Одессе с затонувшего у побережья танкера «Делфи» выливается топливо.

Пятно из нефтепродуктов достигло уже внушительных размеров и движется в сторону пляжа с отдыхающими. Пока неизвестно, что стало причиной чрезвычайного происшествия. Местные власти уже предупредили туристов, что купаться в море пока не стоит. Специалисты сделали замеры качества воды для экспертизы. Об этом 21 июня сообщает «Думская».

Ранее власти обещали убрать танкер с побережья до начала курортного сезона, но этого до сих пор не убрали. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявлял, что судовладельцу предложили поднять судно с помощью воздушных баллонов.

Сегодня после обеда в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что на место происшествия быстро доставили сорбент — твердые тела или жидкости, которые способны впитывать газы, пар и растворенные вещества. В мэрии утверждают, что оперативно локализовали разлив топлива.

Напомним, 22 ноября возле Одессы небольшой танкер «Делфи» потерпел крушение из-за шторма. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и понесло в сторону областного центра.

На борту танкера находились не менее 15 человек, их всех спасли. Экологи заявили, что содержание нефтепродуктов в воде в районе аварии судна тогда превышало допустимую норму в 53 раза.