Розлив нафти біля берегів Одеси. Фото: Думська

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В Одесі із затонулого біля узбережжя танкера «Делфі» виливається паливо.

Пляма з нафтопродуктів досягла вже значних розмірів і рухається у бік пляжу з відпочивальниками. Наразі невідомо, що стало причиною надзвичайної події. Місцеве влада вже попередила туристів, що купатися в морі наразі не варто. Фахівці зробили заміри якості води для експертизи. Про це 21 червня повідомляє «Думская».

Раніше влада обіцяла прибрати танкер з узбережжя до початку курортного сезону, але досі цього не забрала. Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти судно за допомогою повітряних балонів.

Сьогодні по обіді в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що на місце події швидко доставили сорбент — тверді тіла або рідини, які здатні вбирати гази, пару та розчинені речовини. У мерії стверджують, що оперативно локалізували розлив палива.

Нагадаємо, 22 листопада біля Одеси невеликий танкер «Делфі» зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік обласного центру.

На борту танкера перебували не менше 15 осіб, їх усіх врятували. Екологи заявили, що вміст нафтопродуктів у воді в районі аварії судна тоді перевищував допустиму норму в 53 рази.