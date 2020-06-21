Погода в Україні на 22 червня. Фото: Pexels

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Погода в Україні 22 червня буде дощовою, опади очікуються у всіх регіонах. Температура повітря вночі складе 15−19° (на заході — 13−15°), вдень — 25−29° (на заході — 22−24°).

Синоптики прогнозують дощі, грози, град і шквальний вітер до 15−20 м/с по всій території, окрім сходу країни, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 22 червня буде дощовою, опади очікуються протягом доби. Температура повітря підніметься до 17−19° вночі і до 27−29° вдень. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 14−16° вночі і 22−24° вдень. Вітер північний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі також буде дощовою 22 червня. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 17−19°, вдень — піднімуться до 23−25​​°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 22 червня також буде похмурою, з дощами. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 25−27°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, але з опадами вдень і вночі. Термометри вночі покажуть 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 15−17°, вдень — 25−27°. Вітер північний, 3−8 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 22 червня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, в Тернопільській області 20 червня зафіксували потужний смерч, який призвів до руйнувань інфраструктури. За три хвилини він зруйнував всі господарські будівлі, які були на його шляху, і зірвав дахи.