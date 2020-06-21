Вибух у Києві на Позняках. Фото: Dronarium Ukraine

https://racurs.ua/ua/n140056-vybuh-u-kyievi-policiya-pryyshla-z-obshukom-do-gazorozpodilnoyi-kompaniyi-video.html

Ракурс

Вибух в Києві, в багатоквартирному будинку на Позняках, стався сьогодні вранці. За попередньою версією, причиною надзвичайної події став вибух газу.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки). Також поліцейські прийшли з обшуком до газорозподільної компанії і в усі комунальні служби, які обслуговували цей будинок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Окрім того, зараз експерти оцінюють стан будівлі, в якому стався вибух. Ймовірно, його доведеться розбирати. У прес-службі МВС додали: щойно вони отримають результати експертизи, мешканцям дадуть можливість забрати з собою найнеобхідніші речі.

Сам будинок цілодобово охоронятимуть поліцейські і співробітники Національної гвардії, щоб убезпечити його від мародерів. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Повідомляється, що до робіт залучили понад 500 осіб.

За попередньою інформацією, з дому відселять близько 100 осіб. Ця кількість може зрости, якщо експерти скажуть, що потрібно відселяти ще й сусідні під’їзди. Водночас наразі незрозуміло, коли рятувальники завершать розбирати завали.

Як повідомлялося, вибух багатоквартирного будинку на Позняках стався сьогодні вранці. Рятувальники знайшли під завалами два тіла, ще трьох людей вдалося визволити з-під завалів. Усіх інших мешканців будинку евакуювали. Правоохоронці розслідують дві версії вибуху.