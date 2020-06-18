Украина возобновляет международное авиасообщение. Фото:

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Международные авиарейсы восстанавливают в Украине.

Первые полеты после ослабления карантина уже осуществили МАУ, Belavia, KLM и Lufthansa. Авиакомпании LOT и Wizz Air анонсировали возобновление своих рейсов. Об этом сообщает Avianews.com.

Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала обновленное расписание эвакуационных и регулярных рейсов, который включает более 30 перелетов в июне. МАУ уже выполнила регулярные рейсы из Киева в Одессу, Амстердам и Париж. В июне планируется один эвакуационный рейс Лондон-Киев и ряд других вылетов, с которыми можно ознакомиться здесь.

В компании напомнили, что перед бронированием авиабилетов пассажирам следует учитывать ограничения, которые ввели различные страны на въезд иностранцев. Для покупки авиабилетов на регулярные и эвакуационные рейсы МАУ позволила использовать промо-коды, выданные в обмен на билеты на отмененные рейсы.

Польская авиакомпания LOT тоже анонсировала возобновление рейсов из Киева в Варшаву. Авиакомпания будет летать со 2 июля из Варшавы в аэропорт «Борисполь». Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Пассажирам перед бронированием следует учитывать, что новый график не гарантирует выполнение рейса.

Кроме того, со вчерашнего дня компания Wizz Air возобновила регулярные рейсы из аэропорта «Киев» и в первое время намерен обслуживать 15 маршрутов. Авиарейсы будут осуществляться в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию. Администрация лоукоста заявила, что пассажиры будут допускаться на борт только в масках, а бортпроводники при входе в воздушное судно будут раздавать бесплатные дезинфицирующие салфетки.

Напомним, 16 июня не смогло полностью восстановиться международное авиасообщение из Украины. Рейсы из аэропорта «Киев» им. Сикорского не состоялись, а запланированные международные рейсы авиакомпаний Wizz Air и Belavia отменили.