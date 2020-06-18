Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n139916-ukrayina-vidnovluie-mijnarodne-aviaspoluchennya-yaki-reysy-dostupni-v-chervni-ta-lypni.html

Ракурс

Міжнародні авіарейси відновлюють в Україні.

Перші польоти після ослаблення карантину вже здійснили МАУ, Belavia, KLM і Lufthansa. Авіакомпанії LOT та Wizz Air анонсували відновлення своїх рейсів. Про це повідомляє Avianews.com.

Компанія «Міжнародні авіалінії України» опублікувала оновлений розклад евакуаційних і регулярних рейсів, який включає більше 30 перельотів в червні. МАУ вже виконала регулярні рейси з Києва в Одесу, Амстердам і Париж. У червні планується один евакуаційний рейс Лондон-Київ та низка інших вильотів, з якими можна ознайомитися тут.

У компанії нагадали, що перед бронюванням авіаквитків пасажирам слід враховувати обмеження, які ввели різні країни на в’їзд іноземців. Для покупки авіаквитків на регулярні та евакуаційні рейси МАУ дозволила використовувати промо-коди, видані в обмін на квитки на скасовані рейси.

Польська авіакомпанія LOT теж анонсувала відновлення рейсів з Києва до Варшави. Авіакомпанія буде літати з 2 липня з Варшави в аеропорт «Бориспіль». Польоти здійснюватимуться по понеділках, середах, четвергах, п’ятницях та неділях. Пасажирам перед бронюванням слід враховувати, що новий графік не гарантує виконання рейсу.

Крім того, з вчорашнього дня компанія Wizz Air відновила регулярні рейси з аеропорту «Київ» і в перший час має намір обслуговувати 15 маршрутів. Авіарейси здійснюватимуться в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Грецію та Велику Британію. Адміністрація лоукосту заявила, що пасажири допускатимуться на борт лише в масках, а бортпровідники при вході в повітряне судно роздаватимуть безкоштовні дезінфікуючі серветки.

Нагадаємо, 16 червня не змогло повністю відновитися міжнародне авіасполучення з України. Рейси з аеропорту «Київ» ім. Сікорського не відбулися, а заплановані міжнародні рейси авіакомпаній Wizz Air та Belavia скасували.