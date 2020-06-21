Три міжнародні авіакомпанії відновлюють рейси в Україну. Фото: Pexels

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Ракурс

Туристичний сезон цього року для багатьох став провальним через епідемію коронавірусу. Проте дві міжнародні авіакомпанії — Ryanair і Swiss — 21 червня відновили регулярні польоти до Києва.

Ірландський лоукостер літатиме до України з трьох міст — Барселони (Іспанія), Мадрида (Іспанія) і Берліна (Німеччина). Рейси виконуватимуться двічі на тиждень. Про це свідчать дані на сайті авіакомпанії.

Водночас рейси до Польщі наразі не відновлюватимуть через заборону польської влади на польоти з України. Також компанія до кінця літнього сезону планує відновити польоти з міст Італії до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Також 21 червня регулярні рейси до України відновила швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines. Рейс із Цюріха (Швейцарія) до Києва буде здійснюватися раз на тиждень.

Окрім того, з 1 липня польоти до України відновить авіакомпанія Turkish Airlines. Рейси будуть здійснюватися зі Стамбула в Київ (10 разів в тиждень), Одесу (сім разів) і Львів (п'ять разів).