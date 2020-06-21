Вибух в Києві на Позняках. Фото: TSN.ua

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Вибух у Києві, в багатоквартирному будинку на Позняках, стався сьогодні вранці. На місці продовжують працювати рятувальники, розбираючи завали.

Сам будинок, в якому стався вибух, — під загрозою руйнування. Зараз рятувальники встановлюють спеціальні троси, щоб врятувати конструкцію від подальшого руйнування. Про це 21 червня розповів прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий під час брифінгу в Києві.

За його словами, спеціальні троси встановлюють на восьми поверхах будівлі. Також рятувальники встановлюють розпірки по всій будівлі. Все це робиться для запобігання подальшого обвалу.

Хорунжий також розповів, що під завалами знайшли одне тіло. Загибла — жінка похилого віку 1943 року народження. Її ім’я зараз з’ясовують. Ще трьох осіб вдалося врятувати з-під завалів.

У «Київгазі» кажуть, що нещодавно перевіряли газові лічильники в будинку, де стався вибух, і під час перевірок ніякі відхилення від норми помічені не були. Представник «Київгазу» Олена Мічуріна в коментарі УНІАН повідомила, що мешканці будинку під час перевірки не скаржилися на запах або витік газу.

Між тим у соцмережах опублікували відео перших хвилин після вибуху будинку на Позняках. Воно було знято з сусіднього будинку.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, за фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки). Також поліцейські прийшли з обшуком до газорозподільної компанії і в усі комунальні служби, які обслуговували цей будинок.