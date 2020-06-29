Пляжи Одессы — Минздрав обнаружил пять проблемных курортных зон

https://racurs.ua/n140402-minzdrav-nazval-plyaji-odessy-narushauschie-sanitarnye-normy.html

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Пляжи Одессы региональный лабораторный центр Министерства здравоохранения проверял на соответствие санитарно-микробиологическим показателям. Всего в зонах рекреации морского водопользования на пляжах города и Одесской области (в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах) было отобрано и проанализировано 93 образца морской воды.

Из них не соответствовало нормативным требованиям 13 проб (в частности, пляжи Одессы: 13 ст. Б. Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, «Аркадия» и «Дельфин»), — рассказали в Одесском лабораторном центре Минздрава.

На санитарно-химические показатели эксперты проверили девять проб. Все они отвечали гигиеническим требованиям. Кроме этого, в Одесской области проанализировали 105 образцов питьевой воды, из которых гигиеническим требованиям отвечали все пробы.

По санитарно-химическим показателям не соответствовали требованиям 18 проб (20,2%), а именно в населенных пунктах Арциз-2, Болград, Овидиополь, Сарата, в Ивановском районе — села Михайлополь, Гудевичево, Богунов.

Также зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода, диоксида азота и формальдегида в атмосферном воздухе Одессы.