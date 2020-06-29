Коронавирус подкосил еще 45 киевлян — названы районы-лидеры по COVID-19

https://racurs.ua/n140401-samyy-koronavirusnyy-rayon-kieva-nazval-klichko.html

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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки обнаружили еще у 45 жителей города. К сожалению, двое пациентов умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Телеграмм.

Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирус… На сегодняшний день в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, — сообщил мэр.

По его словам, 28 июня коронавирус обнаружили у 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет и трехлетней девочки. А также у 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе — 10, в Днепровском — семь, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском — по пять случаев, — отметил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали шестерых больных. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки пять киевлян. Всего коронавирус победили 1552 жителя столицы.